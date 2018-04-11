İş adamı Mustafa Gürkan Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Musalla taşı üstünde tabut genel görüntü

-Cenaze töreni genel görüntü ve namazın kılınması

-Tabutun omuzlara alınması ve araca yüklenişi, uğurlanması



( ISPARTA ) ISPARTA



- Türkiye’de iş dünyasının önemli isimlerinden ve İpliksan Fabrikası’nın kurucularından iş adamı Mustafa Gürkan, 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra Isparta’daki cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı.Isparta'nın tanınmış ailelerinden olan Gürkan ailesinin 4. kuşak temsilcisi, Aysun ve Mehmet Gürkan'ın oğulları Mustafa Gürkan kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İpliksan Fabrikasının kurucularından olan Mustafa Gürkan'ın torunu olan Mustafa Gürkan, Isparta Mimar Sinan Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazında son yolculuğuna uğurlandı. Gürkan için düzenlenen cenaze törenine, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş dünyasının önemli isimleri, Gürkan ailesinin yakın, dost, akraba ve arkadaşları katıldı.

Cenazeye, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda siyasi ve önemli isim de çelenk gönderdi. Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Gürkan’ın tabutu Isparta Doğancı Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere uğurlandı.

