İş adamı Medet Anlı konut mağdurlarına müjde

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( İSTANBUL ) İş adamı Anlı'dan konut mağdurlarına müjde- Medet Anlı: “Bin 680 bağımsız kişi tapularını satabilecek hale geldi” İSTANBUL



- Binlerce vatandaşın ev satın aldıkları firmanın iflas etmesiyle birlikte “konut mağduru” olmasının ardından vatandaşların mağduriyetlerini gidererek tapularının üzerindeki şerhlerin kaldırttıklarını söyleyen iş adamı Medet Anlı, "Bin 680 bağımsız kişi tapularını satabilecek hale geldi” dedi.

Esenyurt’ta bulunan birçok konutta mağdur olan vatandaşların inşaatlarını bitirmek ve evlerini teslim etmek için yola çıkan iş adamı Medet Anlı, bir önceki inşaat firmasından kalan şerhleri de kaldırtarak binlerce insanı tapularına kavuşturduklarını ifade etti.

Anlı, konuyla ilgi basın açıklaması gerçekleştirerek binlerce tapu sahibine müjdeyi verdi.İş adamı Medet Anlı, kendilerine bağlı inşaat firmasının 2 adet mağdur olan inşaat projesi satın aldıklarını ifade ederek, "Projelerimizin birisi meşhur basında duyulmuş ‘Bulut Projesi’ mağdurlarıydı. Bu firmada mağdur olan 450 mağdur insanın dairesini biz üstlendik belediyenin bize 550 daire verme sözüne tutup vermemesi rağmen. Daha sonra belediye başkanın bu Temel Bulut’un adamları ile olan görüntüleri elimize geçti mahkemeye başvurduk. Mahkemede Bulut İnşaat’ın sahte senetten dolayı şerhi vardı. İnsanlar evlerini satamıyorlardı. İnsanlar zaten yıllardır beklemişler sıkışmış insanlar satacaklar hiç kimse yardım etmiyordu. Ben insanlara yardım etmek için bir yere kadar getirdim. Şimdi insanlar şerhten dolayı evlerini satamıyordu. Allah’a çok şükür hukukçularımın üstün gayreti ve dualar ile bu işi bitirdik” dedi.

86 tane insanın konutların şerhli olması ve inşaatların bitmemesinden dolayı mağdur edildiklerini kaydeden Anlı, "Eval mağdurları işinde sıra. Allah’ın izni ile bunun da mağdurlarına yardımcı olacağız. Daha önce bir baskı oluşmuştu. Bir baskı olmasın hukuk yerini bulsun istiyoruz. Ben bu işe girerken kefenim ile girdim. Ben bu işe girerken en azından insanların eline bir şey geçsin istiyorum. Kendi ekibim ile biz gece gündüz çalışarak bu işi hallettik. Bunu biz insanlara Instagram’dan duyurduk. Allah’ın izni ile şerhsizdir. Daha önceden oluşan Bulut İnşaat'ın 2 adet senedi kaldı onları da Allah’ın izni ile halledeceğiz. Biz köklü bir firmayız” diye konuştu.

Ortakları ile hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Anlı, "Belediye 3 bin mağduru dikkate almıyor. Mağdurlara müjde bu kadronun bu inşaata girmesiydi zaten. Ben bize güvenen insanlara Allah var gam yok dedim. Ben sizin için kavga etmeye rezil olmaya hazırım. Allah’a şükür hapse girmeden buraya kadar geldik. Kurtardık insanları. Ben bunu Cumhurbaşkanımızdan öğrendim. Cumhurbaşkanımız halka seslenmeseydi bugün burada tanklar vardı" şeklinde konuştu.

“Bin 680 bağımsız kişi tapularını satabilecek hale geldi”Kendi firmasının hiçbir yere borcu olmadığını ve İstanbul’un en büyük firmalarından birisi olduklarını kaydeden Anlı, “ Ortaklarımız ile o kadar çok güven içindeyiz ki birbirimizin malları birbirimizin adına. Arazilerimizin hepsi kendi adımıza belediye ya da başka hangi kurum kendince hileli işler yaparsa yapsın doğru birdir su akar yolunu bulur. Bundan sonra hayata geçireceğim ilk proje Galatasaray başkanlığı. Başkan bana kırılmaz o makam hepimizin. Yiğit ölür eseri kalır eşek ölür semeri kalır. İnsanlar tapuların üzerindeki şerhleri kaldırttım. Bin 680 kişinin tapuları satılabilir hale geldi” dedi.



