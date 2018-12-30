Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İş adamı Köfteci Zeynel Organ toprağa verildi Haberi

İş adamı Köfteci Zeynel Organ toprağa verildi Haberi

cenazeden görüntüler

( BURSA ) BURSA

Eski Milletvekili Hastane Cenaze Namazı Siyasi Parti Milletvekili 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi’nin sahibi Zeynel Organ, son yolculuğuna uğurlandı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi’nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan, siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri köftecinin sahibi Zeynel Organ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Organ’ın cenazesi Süleymaniye Cami’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kavaklar Altı Mezarlığı’na defnedildi. Organ'ın cenazesine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eski milletvekili Hüseyin Şahin'in yanı sıra çok sayıda iş adamı, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve akrabaları katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı