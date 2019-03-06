İş adamı Çapraz son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-cenaze töreninden detay

-cenaze namazından detay

-kalabalıktan detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Ankara’da uzun süredir tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden iş adamı ve Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Nazım Çapraz son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına il protokolünün yanı sıra çok sayıda iş adamı ve vatandaş katıldı.

Ankara’da rahatsızlığı dolayısı ile uzun süredir tedavi gören Karabük’ün sevilen iş adamlarından ve Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Nazım Çapraz öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Çapraz'ın ulu camiye getirilen tabutu başından oğlu Fatih Çapraz ve yeğeni Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kılınan cenaze namazına Çapraz’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Beşiktaş eski 2. Başkanı ve iş adamı Ahmet Nur Çebi, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi parti temsilciler, kurum müdürleri ve çok vatandaşlar katıldı.

Nazım Çapraz, kılınan cenaze namazının ardından Kastamonu Araç ilçesinde bulunan Mesudiye’deki aile mezarlığında toprağa verildi.



