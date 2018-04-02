İş adamı Ali Şeker öğrencilere tecrübelerini anlattı Haberi

-İş adamı Ali Şeker'in konuşması



( KONYA -HD) KONYA



- İşadamı Ali Şeker, Karatay İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin düzenlemiş olduğu geleneksel kariyer günleri kapsamında gerçekleştirilen "Girişimcilik ve Kariyer Belirleme" konulu konferansa katıldı.

Konferansta öğrencilerine tecrübelerini aktaran Akşeker Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şeker başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini belirtti.

Şeker, “Biz uyanık bir milletiz. Biz girişimciliğimizi deneyeceğiz. Tabii girişimcilik yaparken ailemize zarar vermeyeceğiz. Babamızın, anamızın evini ipotek ettirmeden, haciz ettirmeden, aileye soru işareti, sıkıntı vermeden terbiyenizle, adabınızla işinizi yapın. O zaman geleceğiniz var. Şimdi herkes eline almış bir telefon facebookta oynuyor. Ya ne oynuyorsun kardeşim? Zaman ayırma buna, git zamanını işe ayır, geleceğine ayır. Okuduk babanız, ananız sizi imkanlar doğrultusunda sizi okuttu. Okudunuz tamam da okuduktan sonra ne olacaksınız? Bundan sonra rahat mı ediyorsunuz? Olmaz öyle rahat yok size. Sizin elinizden geleni yapmanız gerekiyor” dedi.

“Doğru olun, dürüst olun” Ali Şeker öğrencilere başarılı olmaları için doğru ve dürüst olmaları tavsiyesinde bulunarak, “Hayat bir çizgidir. Terbiyemiz olacak, edebimiz olacak. Doğru olun, dürüst olun. Ne iş yaparsan yap işin en iyisini yapacaksın, işin uzmanı olacaksın. Birileri bana destek verecek ben ondan sonra büyürüm hesabı yapmayın. Cenabı Allah kulunu yaratırken sen ordansın sen buradansın dememiş, herkes eşit. Sen başarırsan sen mücadele edersen veya mücadeleni sonuna kadar vereceksen Allah verir. Mücadeleni yarı yolda bırakırsan veya bir engel oldu yoruldum artık bıktım yapmayacağım dedin mi işte hayat bitti. İşteki sorunu ya da evdeki sorunu işe veya eve taşımayın tavsiyelerimden bir budur. Başarınızı kendi kendinize kutlayın evde her şeyi paylaşmanıza gerek yok. Hainlik yapmayın kimseye zarar vermeyin. Devletinize, milletinize zarar vermeyin, arkadaşınıza zarar vermeyin. 50 sene sonra o sıkıntıya karşı bir sıkıntı bulursunuz, çok acı bir şey olur sizin için yapmayın. Onun dışında sokaklara gireceksiniz ve saygı duyulacak insanlara saygı duyun” ifadelerini kullandı. Konferans ardından iş adamı Ali Şeker'e hediye takdimi yapıldı.

