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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde yeni gelişme

İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde yeni gelişme

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( İSTANBUL ) -- Şüphelilerin iş yerlerinde glock marka iki tabanca ve çelik yelek ele geçirildi- Tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerin bulunan 2 telefonu inceleniyor İSTANBUL

Yurt Dışı Silahlı Saldırı Cep Telefonu Çelik Yelek Saldırı 


- Beşiktaş’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin cinayeti kapsamında şüphelilerin iş yerinde 2 adeta tabanca ve çelik yelek ele geçirildi. Yurt dışına kaçmış olabileceği değerlendirilen şüphelilerin tefecilik yaptığı ve bulunan 2 cep telefonlarının ise incelendiği ortaya çıktı. Balmumcu'da bir apartmanın 4’üncü katındaki bir dairede geçtiğimiz hafta iş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini aşağıda bekleyen suç ortaklarıyla birlikte kaçtığını tespit etmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada olayı gerçekleştirenlerin tefecilik yaptıkları belirlendi. İki tabanca ve çelik yelek bulundu Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, biri glock marka iki tabanca ile bir çelik yelek bulundu. Silah ve çelik yeleklerin yanında bulunan iki cep telefonunda incelendiği öğrenildi. Olay yerinden elde edilen boş kovanlarının işyerinde elde edilen silahlarla karşılaştırılacağı belirtildi. Bu incelemenin ardından silahların Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesinde kullanıp kullanılmadığı belirlenecek. Şüpheliler yurtdışına kaçmış olabilir Cinayetin planlı bir şekilde yapıldığını da belirleyen polis, şüpheliler Mustafa B., Rıdvan D. , Sergen G. aralarında bulunduğu 4 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma ihtimallerini değerlendirildiği öğrenildi. Tefecilik yaptıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için polis operasyonları aralıksız sürdürüyor. (DCC-ÖFA
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