İş adamı Abdullah Tivnikli'nin adı öğrenci yurdunda yaşatılacak - İSTANBUL İzle
- Programdan detaylar - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması - TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir'in konuşması - İmzaların atılmasıİş adamı Abdullah Tivnikli'nin adı öğrenci yurdunda yaşatılacak - Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nce Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlanan Bursa'daki binaya, "Türkiye Diyanet Vakfı - Abdullah Tivnikli Öğrenci Yurdu" adı verilecek - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Faizsiz finans kurumlarının, Türkiye Diyanet Vakfı ile bu şekilde iş birliği yapmış olması hem milletimize hem de yurt içinde ve dışında hayrı ulaştırmamız gereken kardeşlerimiz adına büyük bir gelişme sağlayacaktır" - "Yurdun adı da 'Türkiye Diyanet Vakfı - Abdullah Tivnikli Öğrenci Yurdu' olacaktır. Bu vesile ile kısa bir zaman önce ahirete irtihal etmiş olan Abdullah Tivnikli kardeşimize de rahmet diliyorum" - TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir: - "Katılım bankaları, birçok yatırıma, projeye imza atmış kurumlardır. Tabii en büyük yatırım da insana yapılan yatırımdır"İSTANBUL (AA) - Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki öğrenci yurdunu Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.TKBB Genel Merkezi'ndeki imza törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Mütevelli Heyeti Üyesi Kadir Dinç ve TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, faizsiz finans kurumlarının, bir yükseköğrenim öğrenci yurdunu Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladığını söyledi.
Vakıfların, en önemli hayır vasıtaları olduğuna değinen Erbaş, şöyle konuştu:"Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'deki en büyük vakıftır. Hayır kuruluşudur. Faizsiz finans kurumlarının, Türkiye Diyanet Vakfı ile bu şekilde iş birliği yapmış olması hem milletimize hem de yurt içinde ve dışında hayrı ulaştırmamız gereken kardeşlerimiz adına büyük bir gelişme sağlayacaktır. Bugün Bursa'da faizsiz finans kurumları tarafından alınıp Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlanan yükseköğrenim öğrenci yurdunun protokolünü imzalıyoruz. Yurdun adı da 'Türkiye Diyanet Vakfı - Abdullah Tivnikli Öğrenci Yurdu' olacaktır. Bu vesile ile kısa bir zaman önce ahirete irtihal etmiş olan Abdullah Tivnikli kardeşimize de rahmet diliyorum. Onun mekanı cennet olur inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı ve faizsiz finans kurumları arasında yapılan her türlü iş birliğinden ortaya çıkan sevaptan kendisi istifade eder. Kurumlarımızın yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile eylesin."TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir ise imzalanan protokolle bir öğrenci yurdunu TDV'ye bağışladıklarını belirtti. Katılım bankalarının, ekonomiye katkı sağlayan faizsiz ekonominin gelişmesi için çalışan kurumlar olduğunu ifade eden Özdemir, şunları söyledi:"Birçok yatırıma, projeye imza atmış kurumlar. Tabii en büyük yatırım da insana yapılan yatırımdır. Bu protokolle de buradan yetişen insanlarımızdan, öğrencilerimizden, Türkiye'nin ilim, fikir ve sanat dünyasına yön verecek şahıslar yetişmesini ümit ediyoruz. Medeniyet mücadelemize katkı sağlayacak insanların yetişmesine vesile olsun ümidiyle bu projeye imza atıyoruz. Vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun."