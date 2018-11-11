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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Irmakta boğulmaktan son anda kurtuldular - ANTALYA

Irmakta boğulmaktan son anda kurtuldular - ANTALYA

- Kurtarılan 2 kadın ve çocuklarının ırmak kenarında bekleyişiIrmakta boğulmaktan son anda kurtuldularANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, ırmağa düşen çocuk ile çocuğu kurtarmaya çalışan annesi ve diğer 2 kişi suda sürüklenirken son anda kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'nde, Ayten T. ve Fatma F, çocukları 8 - 9 yaşlarındaki Yakup D. ve Feryat T. ile birlikte Manavgat Irmağı kenarında otururken, Feryat T. ayağı kayarak suya düştü. Çocuğun annesi Ayten T. ile diğer çocuk Yakup D. ve Fatma F. çocuğu çıkarmak için suya girdi.Irmakta sürüklenmeye başlayan 2 çocuk ve 2 kadını, ırmak kenarında arkadaşını bekleyen Mehmet Ali A. kurtardı. Mehmet Ali A. ırmağa atlayıp çocukları ve annelerini akıntıya kapılmadan kıyıya çıkardı.Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ayten T'yi hastaneye götürürken, Fatma F, Yakup D. ve Feryat T. ise polis ekip otosuyla evlerine bırakıldı.Mehmet Ali A, ırmaktan gelen sesler üzerine sürüklenen çocukları ve kadınları gördüğünü anlattı. Mehmet Ali A, "İnsanlık görevimi yaptım ve hiç düşünmeden ırmağa atlayarak ırmaktakileri çıkardım." dedi.

Polis Hastane Çalışan Anne Irak 

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