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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Irmak kenarında sohbet ederlerken suyun ortasında mahsur kaldılar

Irmak kenarında sohbet ederlerken suyun ortasında mahsur kaldılar

Suda mahsur kalan araçtan görünüm

Mahsur Kaldı Jandarma Sudan Ticari Araç Yükselen 

-Olay yerine gelen kepçelerin çalışması
-Bağlanan ip ile kepçe yardımıyla araçın sudan çıkartılması

( SAMSUN )- Su seviyesi yükselen Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan araçtaki iki arkadaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde su seviyesi yükselen Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan araçtaki iki arkadaş itfaiye ve kepçe yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, B.Y. ve arkadaşı Ş.U., 55 AAT 050 plakalı hafif ticari araçla Organiz Sanayi Yolu Kızılırmak Seddesi'ne gitti. Kızılırmak kenarında aracın içerisinde sohbet dalan iki arkadaş Altınkaya Baraj kapaklarının açılmasıyla ırmakta yükselen suyun içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan iki arkadaş itfaiye ve jandarmadan yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil ve jandarma ekipleri suyun kesilmesi için baraj yetkililerini aradılar ve Bafra Belediyesinden kepçe istedi. Olay yerine gelen 2 kepçe aracı çıkaracakları alanı toprakla doldurma çalışması başlattı. 2 saat süren çalışmalar sonunda araç kepçe yardımıyla içindekilerle birlikte sudan çıkartıldı.
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