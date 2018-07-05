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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Irmağa giren yunus için kurtarma çalışması başlatıldı - BARTIN

Irmağa giren yunus için kurtarma çalışması başlatıldı - BARTIN

- Yunustan görüntü - Ekiplerden görüntü - Detay görüntüler Bartın 'da ırmağa giren yunus için kurtarma çalışması başlatıldıBARTIN (AA) - Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda telef olma riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen yunusu Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesinde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaklaşık 3 metre boyundaki yunusu denize ulaştırmak için çalışma başlattı.Ekiplerin, ırmak üzerinde ses çıkartarak yunusu denize ulaştırma çalışmaları devam ediyor.AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 Temmuz'da da ırmağa giren bir yunusu küreklerle boğaz mevkisine kadar yönlendirerek denize ulaşmasını sağlamıştı.

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