Irmağa giren yunus, ekipleri seferber etti - BARTIN
- Yunusun ırmaktaki görüntüsü - AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yunusu denize gönderme çalışmaları - Detay görüntüler - Bartın Irmağı'na giren 3 metre boyundaki yunusun, telef olma tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından denize ulaştırıldı.BARTIN (AA) - Bartın Irmağı'na giren yunus, tatlı suda telef olma riski nedeniyle, ekipler tarafından denize ulaşması sağlanarak kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesinde yürüyüş yolu yapımında çalışan belediye işçileri, ırmakta yunusun olduğunu fark etti.Limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca avlanmak amacıyla ilerleyen yunusu gören işçiler, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, durum değerlendirmesinin ardından yunusun denize ulaşımını sağlamak için çalışma başlattı.Botla ırmakta ilerleyen AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 metre boyundaki yunusu küreklerle boğaz mevkisine kadar kovalayarak denize ulaşmasını sağladı.Denize açılan yunus daha sonra gözden kayboldu.