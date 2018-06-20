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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Irmağa düşen genç hayatını kaybetti

Irmağa düşen genç hayatını kaybetti

Su baskını ile ilgili görüntüler

İlk Müdahale Gesi Karahisar Sudan 

-Foto

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ırmağa düşen akli dengesi bozuk genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yedikardeş köyünde ikamet eden ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Ahmet Çiftçi (18), köyün yakınlarından geçen ırmağın kenarında iken iddialara göre ayağının kayması sonucu ırmağa düştü. Aşırı yağış sonucu debisi artan suya kapılan Ahmet Çiftçi uzun süre suda mücadele etti. Köylüler tarafından bir süre sonra sudan çıkartılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AY-RY-SO-Y)
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