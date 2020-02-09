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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- İrlanda’da erken genel seçimler başa baş tamamlandı İzle

- İrlanda’da erken genel seçimler başa baş tamamlandı İzle

Seçim görüntüsü

( DUBLİN ) DUBLİN

Yarış İrlanda Genel Seçimler Gesi Parlamento 


- İrlanda’da yapılan erken genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Leo Varadkar liderliğindeki Fine Gael Partisi yüzde 22.4, Sinn Fein Partisi yüzde 22.3, Fianna Fail ise yüzde 22.2 oy alarak seçimi başa baş tamamladı. İrlanda’da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerde 39 seçim bölgesinde 160 sandalyeli parlamento için 515 aday yarıştı. Yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda'da sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Leo Varadkar'ın partisi rakiplerine karşı çok küçük bir avantajla seçimi ilk sırada tamamladı. Varadkar'ın partisi Fine Gael, oyların yüzde 22,4'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Fine Gael’i İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein Partisi yüzde 22.3’lük oyla takip etti. Michael Martin liderliğindeki Fianna Fail ise oyların yüzde 22.2’sini alarak üçüncü sırada yer aldı. Üç partinin yanı sıra Yeşil Partisi yüzde 7.9, İşçi Partisi yüzde 4.6, Sosyal Demokrat Parti yüzde 3.4 ve PBP yüzde 2.8 oy aldı.
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