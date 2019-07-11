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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İrlanda’da Arılar Paniğe Neden Oldu

- İrlanda’da Arılar Paniğe Neden Oldu

kafenin etrafındaki arılar

Kraliçe Arı İrlanda Cesar Kaçış 

-detay

( DUBLİN ) - İrlanda’da arılar paniğe neden oldu DUBLİN

- İrlanda’da binlerce arının Limerick şehrine inmesi paniğe neden oldu. İrlanda’nın Limerick şehri sokaklarında arılar paniğe neden oldu. Arıları gören İrlandalılar bir anda kaçıştı. Arıların sardığı bir işletmenin müdürü Angelina Brodziak “Çok panik vardı. Herkes bir anda kaçıştı. Biraz çılgınca” ifadelerini kullandı. Bir süre arıcılıkla uğraştığını belirten Brodziak, kraliçe arının yuvayı terk etmesi sonucu binlerce arının onu bulmak için dağıldığını belirtiyor. Kafenin penceresinden baktığında binlerce arının kafeyi sardığını ve cesaretini toplayıp dışarı çıkarak onları kayda aldığını belirten Brodziak, “Kafenin penceresinden dışarı baktım ve sokakta çok sayıda arı vardı. Muhtemelen yüzlerce, belki de binlerce. Bütün cadde arılarla doluydu” dedi.
Brodziak, arıların onlara bir şey yapmadıkça zarar vermeyeceğini de belirtti.

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