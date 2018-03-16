Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İrlanda 'Aziz Patrik' günü etkinliği - ANKARA

İrlanda 'Aziz Patrik' günü etkinliği - ANKARA

İrlanda "Aziz Patrik" günü etkinliği - ANKARA - İrlanda "Aziz Patrik" günü etkinliği - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin gelişi - Milli marşların okunması - İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brendan Ward'ın konuşması - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşmasıİrlanda "Aziz Patrik" günü etkinliğiANKARA (AA) - İrlandalıların milli günü "Aziz Patrik" Ankara 'da kutlandı.İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brendan Ward'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen etkinliğe Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra çok sayıda misyon temsilcisi katıldı.
Zeybekci, konukların "Aziz Patrik" gününü kutlayarak Yeni Zelanda'dan ABD'ye geniş bir coğrafyada kutlanmasına şaşırdığını özellikle memleketi Denizli'ye çok yakın bir mesafede bulunan İzmir'de de kutlanacak olmasının kendisine gurur verdiğini söyledi.

Zeybekci, önemine değindiği iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.Ward, "Aziz Patrik" gününün Yeni Zelanda'dan ABD'ye kadar dünyanın çeşitli yerlerinde kutlandığını ve Türkiye'de özellikle İstanbul ile İzmir'de bulunan az sayıdaki İrlandalılar tarafından kutlanacağına değindi.İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Ward, "İkili ticari hacmimiz 1,6 milyar avroyu aşmış durumda. Karşılıklı ziyaretler artmakta olup 2017'de 9 bin Türk İrlanda'yı ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret eden İrlandalı sayısı geçen sene 50 bin civarındaydı. Bu sayının bu yıl 100 binin üzerine çıkması beklenmektedir." dedi.
Ward, Türkiye'nin AB'ye üyeliğiyle ilgili, "İrlanda her zaman Türkiye ile Avrupa Birliği kurulacak daha yakın ilişkilerin güçlü bir destekleyicisi olmuştur. Türkiye'nin tüm kriterleri yerine getirip AB'ye katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı."Aziz Patrik" günü milattan sonra 6'ncı yüzyılda, İrlanda'ya Hristiyanlık dinini taşıdığı belirtilen Aziz Patrik adlı din adamının anısına kutlanıyor.

Kutlay Milat Misyon İrlanda Din Adamı 

İlgili Foto Galeriler
Kaçan Fil Sokaklarda Dolaştı!Kaçan Fil Sokaklarda Dolaştı!
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı