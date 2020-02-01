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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Irkçı Yunan vekile Çorum’dan tepki

Irkçı Yunan vekile Çorum’dan tepki

saygı duruşu, saat kulesinde asılan bayraktan görüntü, çocuklardan görüntü, Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın ve milletvekili Ahmet Sami Ceylan açıklamalar

( ÇORUM )- Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın;- “Gülü hak edene gül, mermiyi hak edene mermi vermiş bir milletiz” ÇORUM

Saygı Duruşu Beraberlik Sivil Toplum Milletvekili Saldırı 


- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a bir tepki de Çorum’dan geldi. Hürriyet meydanında toplanan Çorumlular, ellerindeki Türk bayrakları ile Yunan vekile tepki gösterdiler. Basın açıklamasına vatandaşların yanı sıra CHP İl Başkanı Hasan Eray Güleryüz, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türk bayrağının milleti, devleti, İlah-i Kelimetullah davasını, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü temsil ettiğini söyledi.

“Gülü hak edene gül, mermiyi hak edene mermi vermiş bir milletiz” Bayrağa tarih boyunca ne zaman el uzatılmışsa ecdadın o eli topyekûn bir şuurla vatan aşkıyla kırmasını bildiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Malazgirt’te bayrak yere düşmesin diye şehitler verdik. Çanakkale’de Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle,Lazıyla bu bayrak dalgalansın mazlumların sembolü, sığınacağı liman olmaya devam etsin diye yere düşürmedik. Bu bayrağa tarih boyunca ne zaman el uzatılmışsa ecdadımız o eli topyekün bir şuurla vatan aşkıyla kırmasını bilmiştir. Daha önce Kıbrıs’ta bayrağımıza el uzatmaya çalışan kişiye Mehmetçiğimiz olması gerektiği gibi cevabını vermişti. Merhametle bekleyip o alçak el bayrağa uzandığında alnından yediği kurşunla yerde kalmıştı. Gülü hak edene gülü, mermiyi hak edene mermiyi vermiş bir milletiz. Dün böyleydi bu bundan sonra da bu birlik, beraberlik olduğu sürece geçmişte verdiğimiz derslerin aynısını vermeye devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, AP’de hadsizlik yapan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a bu hareketi yaptıranlara bakmak gerektiğini belirterek, “Büyük fotoğrafı her zaman görmek lazım. Bu ülke üzerinde oynanan oyunlar bitmeyecek. Buda son değildi.1071’den bugüne kadar karşımıza bu tür hainler, bu tür organizasyonlar çıkmıştır. Ama şunu hala öğrenemediler. Bu şanlı bayrağı indiremeyeceklerini öğrenemediler. Ama kafalarına vura vura bunu öğreteceğiz. Birgün onlarda öğretecekler. Bu necip millet hangi renkten olursa olsun ülkeye en ufak saldırı olduğunda bu bayrağın altında bir ve beraber olmuştur” diye konuştu.
(MMY-BÖ)
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