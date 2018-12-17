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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İrem Derici'den ilginç benzetme: 'Uludağ kadar ağzım var'

İrem Derici'den ilginç benzetme: 'Uludağ kadar ağzım var'

İrem derici şarkı söylerken detay

Salar Festival Forma 

-İrem derici ve dans grubundan dans ederken detay
-İrem Derici'nin sevenleri ile sohbet etmesi
-İrem Derici'nin ağzının Uludağ kadar büyük olduğunu söylemesi
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) İrem Derici'den ilginç benzetme: "Uludağ kadar ağzım var"- İrem derici, " Uludağ kadar ağzım var şarkı söylerken tükürüyorum" BURSA

- Kış ve turizm merkezi Uludağ’da düzenlenen ‘Snow Weekend ’ festivalinin ilk gününde İrem Derici, hayranlarıyla buluştu. Derici, "Ön masalar genelde şanslı sayılır. Ama benim sahnemde asla. Çünkü benim ağzım büyük ben tükürüyorum. Ben şarkı söylerken tükürüyorum o yüzden şimdiden masaları peçete ile donatalım. Bakar mısınız abi Uludağ kadar ağzım var ben ne yapayım" dedi.
Türkiye’nin ve kayak merkezlerinin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da düzenlenen 'Snow Weekend' festivalinin ilk gününde sahne alan İrem derici hayranlarını coşturdu. 4 dansçı ile 2 saati aşkın sürede sahnede kalan Derici, dans performansı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi şarkılarından "Ben tek siz hepiniz" ile sahneye çıkan derici kendi şarkılarından sonra diğer sanatçıların da şarkılarını seslendirerek geceye damgasını vurdu. Konser esnasında hayranları ile sohbet eden ve Ağzının Uludağ kadar büyük olduğunu dile getiren İrem Derici, "Ön masalar genelde şanslı sayılır. Ama benim sahnemde asla. Çünkü benim ağzım büyük ben tükürüyorum. Ben şarkı söylerken tükürüyorum o yüzden şimdiden masaları peçete ile donatalım. Bakar mısınız abi Uludağ kadar ağzım var ben ne yapayım" dedi.

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