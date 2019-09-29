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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
IRCICA'dan İslam dünyasında el sanatları konferansı - BAKÜ Haberi

IRCICA'dan İslam dünyasında el sanatları konferansı - BAKÜ Haberi

- Konferanstan görüntüler - IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Eren'in açıklamasıBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Bakü İçerişehir İdaresi tarafından "İslam dünyasında el sanatlarının geliştirilmesi" konulu konferans düzenlendi.
İçerişehir İdaresi'nde düzenlenen konferansın açılışına IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, İçerişehir İdaresi Başkanı Asker Alekberov ve akademisyenler katıldı.
Her biri farklı dallarda uzman 20'den fazla konuşmacının yer aldığı konferansta, dünyada geleneksel el sanatlarının sorunları, el sanatlarının yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler ve çeşitli sanat dalları konusunda sunumlar yapıldı.Konferansı basın mensuplarına değerlendiren IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Eren, konferansın hem Azerbaycan'ın sanatını dünyaya hem de dünya sanatını Azerbaycan'a tanıtmak açısından önemli olduğunu söyledi.

İslam dünyasında el sanatlarının geçmişten beri zengin bir yere sahip olduğunu belirten Eren, "Bu geleneğin devam ettirilmesi hem sanatımızı ihya etmek hem de bu sanatla meşgul olanların kazançlarını garanti etmeye matuf bir amacı da gütmektedir. Sanat tanıtıldıkça bunlara rağbet de artmakta ve dolayısıyla sanat revaç bulmakta ve pazar oluşmaktadır." diye konuştu.

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