İranlıların turizm alışkanlıkları araştırılacak - VAN Haberi
- DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun'un konuşmasıİranlıların turizm alışkanlıkları araştırılacak - Van 'a gelen binlerce İranlı turistin turizm ve alışveriş alışkanlıklarını, kenti ziyaret etme amaçlarını, konaklama sürelerini, ortalama harcamalarını ve yaşadıkları sorunları belirlemek amacıyla anket çalışması yapılacak - Nisan, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak sonuçlara göre kentin turizm alanında yol haritası belirlenecek - DAKA Genel Sekreteri Güray: - " Van son yıllarda özellikle İranlı turistlerin ilgisi ve yoğunluğu açısından oldukça iyi günler geçiriyor. 2013'te 85 bin İranlı turist ilimizi ziyaret ederken, bu rakam son 4 yılda beş kat artarak 2017 sonu itibarıyla 422 bine yükseldi"VAN (AA) - Ülkelerindeki tatil dönemlerinde Van 'ı tercih eden ve yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" olan İranlı turistlerin beklentilerini, harcamalarını, konaklama şekillerini, kentte kalma sürelerini belirlemek amacıyla anket çalışması yapılacak.Doğu Anadolu Kalkanma Ajansı (DAKA) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğünce yürütülecek proje kapsamında yapılacak çalışma sonucu elde edilecek verilerle, turizm alanındaki "yol haritası" belirlenecek.İranlıların Van 'a ekonomik katkılarının düzeyi, hangi konularda sorun yaşadıkları ve Van lı yetkililerden beklentilerinin neler olduğunun araştırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında uzmanlar, nisan, haziran, eylül ve aralık aylarında Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda turistlerle birebir görüşerek belirlenen konularla ilgili anket çalışması gerçekleştirecek.Projeyle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İran'ın Van için önemli bir potansiyel oluşturduğunu ve bunu iyi kullanmaları gerektiğini belirterek, " Van son yıllarda özellikle İranlı turistlerin ilgisi ve yoğunluğu açısından oldukça iyi günler geçiriyor. 2013'te 85 bin İranlı turist ilimizi ziyaret ederken, bu rakam son 4 yılda beş kat artarak 2017 sonu itibarıyla 422 bine yükseldi." dedi. Önümüzdeki dönemlerde bu sayının daha da artacağına inandığını söyleyen Güray, amaçlarının İranlı turistlerin beklentilerini, taleplerini, ekonomiye katkılarını gözlemlemek, turistlerin kente gelişlerinin sürdürülebilirliğini sağlanmak olduğunu vurguladı.Bakanlıktan da bu konuda gerekli onayı alarak çalışma başlattıklarını anlatan Güray, "Nisan, haziran, eylül ve aralık aylarında Kapıköy Sınır Kapısı'ndan çıkan İranlılarla anket çalışması yapacağız. Bunun sonunda turistlerin Van 'ı ziyaret nedenleri, kentte kalıcı olarak mı bulunuyorlar yoksa geçiş noktası olarak mı kullanıyorlar, bizlerden beklentileri, yaşadıkları sorunlar, nerelere para harcıyorlar, tüm aile bireylerinin genel profilini ortaya koyacağız." diye konuştu. - "Cumhurbaşkanımız otel yatırımı çağrısında bulundu"Turizm alanındaki canlılığın Türkiye ve dünya gündeminde yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Van ziyaretinde kente otel yatırımı yapılması konusuna özellikle değindiğini anımsatan Güray, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız yeni teşvik paketiyle ilgili toplantıda da otelcilere çağrı yaptı. Turizm sektörüne yatırım yapacaklara ciddi desteklerin verileceğine inanıyorum. İki ülkenin de birbirine iyi niyetli yaklaşımı var. 3 sınır kapısının 24 saat açık olacağı müjdesi verildi. Buradan otelcilere çağrıda bulunmak istiyorum; Van ve bölge, kabuğunu kırdı. Eskiden sıkıntılarla anılıyordu, şimdi pozitif gelişmelerle anılıyor. Biz sadece İran ile değil diğer ülkelerle de turizmi geliştirmeyi amaçlıyoruz." - "İranlı turistlerle ilgili bilimsel bir çalışma yok"TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun ise İranlıların son dönemlerde Van 'ın gündemini oluşturduğunu ancak bu konuyla ilgili kentte yapılan bilimsel bir çalışma bulunmadığını belirtti. Turist sayısının her geçen gün artmasıyla ziyaretçilerin ekonomiye katkısı, ne kadarının Van 'da konakladığı, nerelerde kaldıkları, en çok parayı neye harcadıkları, hangi ulaşım araçlarını kullandıkları, ziyaret amaçlarının ne olduğu ve beklentileriyle ilgili bilimsel bir veri ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Coşğun, Kalkınma Bakanlığına bağlı iki kuruluş olarak bölgesel düzeyde veri ihtiyacını karşılamak için projeyi başlattıklarını ifade etti. Coşğun, şunları kaydetti:"TÜİK ulusal düzeyde çalışmalar yapan bir kurum. Bölgesel veya il düzeyindeki spesifik veri ihtiyaçlarını merkezden karşılamak yerine bölgesel araştırmalar yoluyla karşılama yoluna gidiyor. Verileri derlemek için projeyi başlattık. Kapıköy Sınır Kapısı'ndan çıkan İranlı ziyaretçilerle araştırma gerçekleştireceğiz. Her dönem için dönemlik ve yıllık tahmin üreteceğiz. Çok hayati veriler ortaya çıkacak. Bunu görüyoruz."