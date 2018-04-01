İranlılar 'Van Denizi'nde eğlendi - VAN Haberi

İranlılar " Van Denizi"nde eğlendi - VAN - İranlı turistlerin Van Gölünde tekne turuna katılması - Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin konuşması - Turistlerin tekne ile Van gölünde gezintisiİranlılar " Van Denizi"nde eğlendi - Van 'da devam eden festivali fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan İranlı turistler, Edremit Belediyesinin organize ettiği etkinlikte bir araya geldi - Edremit Belediye Başkan Vekili Çiçekli: - "Misafirlerimize Van Denizi’nden daha güzel faydalanmaları için imkanlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz"VAN (AA) - Ülkelerindeki Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla Van ’a gelen İranlılar, Edremit Belediyesinin organize ettiği etkinlikte eğlendi. Van Alışveriş Festivali'ni fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan İranlı turistler için Edremit Belediyesince ücretsiz tekne turu düzenlendi. İranlılar tur öncesi ve sonrası canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.Aileleri ile mavinin ve yeşilin her tonunun görülebildiği kentin turistik yerlerini gezen İranlı turistler, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.İranlılarla birlikte tekne turuna katılan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, misafirlerine şehri tanıtmak ve potansiyeli göstermek istediklerini söyledi.
Turizme yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:"Biz Van 'ı, Edremit'i ve ' Van Denizi'ni görsünler istedik. Ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu görüp yaz aylarında da buraya gelmelerini arzu ettiğimiz için bu organizasyonu tertipledik. Memleketimizde daha önce bir halk plajı yoktu. Deniz, kum ve güneş turizminin gereği olan plajlarımız burada yoktu ne yazık ki. Güvenlik ortamının oluşması ile birlikte turizm imkanlarımızı da ortaya çıkardık ve geçen yaz ilk halk plajımızı açtık. Yaklaşık yüzde 40 civarında katılımcılarımızı İranlı misafirlerimiz oluşturdu. Günlük yaklaşık 3 ila 5 bin misafirimiz, turistimiz bu plajları kullandı. İnşallah bu sene ikincisini de açacağız ve misafirlerimizin Van Denizi'nden daha güzel faydalanmaları için imkanlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz."Tekne turuna katılan İranlılar, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirtti. Bazı İranlılar, Türkiye'de birçok kente gittiklerini ama Van 'ın en güzel yer olduğunu dile getirerek, Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye kendileri için düzenlediği etkinlikten dolayı teşekkür etti.