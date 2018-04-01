İranlılar Van'da güzel vakit geçiriyor

- Kentte düzenlenen etkinliklerden görüntüler - Basketbol, paten ve bisiklet gösterileri - İranlı turistlerden detaylar - İranlı Rıza Haziyan'ın konuşması - İranlı turist Haziyan: - " Van 'a alışveriş yapıp eğlenmek için geldik ve her ikisini de doyasıya gerçekleştirdik"VAN (AA) - İpekyolu Belediyesince Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) kapsamında İranlı turistlerin güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklere devam edildi.Cumhuriyet Caddesi üzerindeki festival alanında bugün yapılan etkinlikte basketbol, paten ve bisiklet gösterileri gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren gösteriye, Nevruz tatilini geçirmek için kente gelen İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi.İranlı turist Rıza Haziyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van 'ı çok sevdiğini ve etkinlikler sayesinde doyasıya eğlenme imkanı bulduğunu söyledi.
Haziyan, "Hoy'dan buraya Nevruz Bayramı'mızı kutlamak için gelmiştik. Kısa süre içerisinde de tekrar memleketimize geri döneceğiz. Van 'a alışveriş yapıp eğlenmek için geldik ve her ikisini de doyasıya gerçekleştirdik." dedi. İranlı turist Asaf Razi ise Van 'da bol bol alışveriş yaparak eğlendiğini kaydetti. Etkinlik, İranlı müzisyen Dj Mehdi konseriyle devam etti.Çocuklar için şişme oyun parkları, palyaço gösterileri, yüz boyama faaliyetleri gibi çeşitli etkinliklerin de olduğu festival 5 Nisan'a kadar devam edecek.