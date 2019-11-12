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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor (2) - TAHRAN

İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor (2) - TAHRAN

- İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati ve ailesinin Türk dizisi seyretmesi - İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati ile röportaj - Penahi ailesinin Türk dizisi seyretmesi - Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendiğini anlatan Penahi ailesinin kızı Sena Penahi ile röportajİranlılar izledikleri Türk dizileri sayesinde Türkçe öğreniyor ve Türkiye'yi daha yakından tanıma şansı buluyor.Başkent Tahran 'daki evlerinin kapılarını AA ekibine açan Penahi, Muhammedi ve Rıfati aileleri, Türk televizyon kanallarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid, Vuslat, Erkenci Kuş, Kiralık Aşk, Afili Aşk, Zalim İstanbul gibi dizileri yakından takip ettiklerini anlattı.İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati de Türkiye'ye sık sık gittiklerini, İstanbul ve Antalya'yı çok sevdiklerini dile getirdi.Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendiğini anlatan Penahi ailesinin kızı Sena Penahi ise ilk başlarda annesinin Türk dizilerine olan ilgisine tepkili olduğunu ancak izleyince kendisinin de zamanla bu dizilerin tutkunu haline geldiğini ifade etti.

Televizyon İran İranlılar 

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