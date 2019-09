- İranlılar: “Suriye’deki çözüm için Rusya, Türkiye ve İran ortak hareket etmeli” İzle

-Afgan Ahmed Halili

-Zehra Musevi

-Hüseyin Notaş



( TAHRAN ) - İranlılar: “Suriye’deki çözüm için Rusya, Türkiye ve İran ortak hareket etmeli” TAHRAN



- İran, Türkiye ve Rusya'nın katılımı ile Ankara’da düzenlenen “Suriye” konulu üçlü zirve toplantısının ardından İranlılar, Suriye’de çözümün her üç ülkenin birlikte hareket etmesi ile mümkün olabileceğini dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara’da “Suriye” konulu beşinci üçlü zirve toplantısında bir araya geldi. Zirvenin en önemli gündem maddesi diğer zirvelerde olduğu gibi muhaliflerin elindeki son şehir İdlib oldu. Ankara’da düzenlenen zirveden beklentilerini açıklayan İranlıların Suriye’ye ilişkin ortak kaygıları terörle mücadele ve mültecilerin ülkelerine dönebilmeleri oldu. Murtaza Hamidi adlı İranlı, Türkiye, Rusya ve İran’ın birlikte Suriye için bir çözüm bulacaklarından emin olduğunu belirterek, “Türkiye’de yaşayan 3 milyon Suriyeli mültecinin rahat bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerekir. Ankara’daki üçlü zirveyle bu mültecilere ülkelerine dönmeleri için yardım edilebilir. Onlar için iyi bir gelecek umut ediyoruz. DEAŞ gibi terör örgütleri de Suriye’de yok edildi” dedi.

Kendisi de Afganistan’dan kaçarak İran’a gelen Ahmed Halili, İran’da yaşayan bir muhacir olduğunu söyleyerek, “Her üç ülkenin dost olmasını ve sorunlarının çözülmesini istiyorum. Özellikle Suriyeli mültecilerin artık ülkelerine dönmeleri gerekir” dedi.

Zehra Musevi ise, Türkiye’de çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığına işaret ederek, her üç ülkenin bu mültecilere öncelik vermesi gerektiğini söyledi.



Bölgedeki tüm ülkelerin barış ve huzur içerisinde olmalarını isteyen Musevi, İran, Türkiye ve Rusya’nın bu barış ortamını sağlayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Ankara’da düzenlenen üçlü zirveyi İran’dan takip ettiklerini ve olumlu karşıladıklarını söyleyen Musevi, “Her üç ülke Suriye için iyi bir gelecek inşa edebilir” dedi.

Suriye’de barışın bir an önce tesis edilmesini isteyen İranlı Hüseyin Notaş da, Ankara’daki üçlü zirveden umutlu olduğunu söyledi.



Bölgede savaş istemediklerini ifade eden Notaş, “Mültecilerin rahat bir şekilde yaşamalarını, ülkelerine dönmelerini ve sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Ben tüm insanların rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını istiyorum” diye konuştu.

Hamid Gaffari ise İran’da yaşayan Afgan mültecilere işaret ederek, “Türkiye’de bu sorunu tecrübe etmeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır Afgan mülteciler burada yaşamaktalar” ifadelerini kullandı. Suriye’de terörle mücadelenin önemine işaret eden Gaffari, üç ülkenin bir araya geldiği zirveden çıkan en olumlu sonucun Suriye’den terör örgütlerinin temizlenmesi olacağını söyledi.