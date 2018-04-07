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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin polisin drone kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin polisin drone kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Polis drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Uyuşturucu Uluslararası Suç Örgütü Uyuşturucu Baronu Polis Ekipleri 


- İstanbul’da polis operasyonuna karşın saklandığı villanın sokağını ve çevresini güvenlik kameralarıyla donatan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin, polis tarafında dronle takip edilmesi görüntüleri ortaya çıktı. Polisin drone kamerasına yansıyan görüntülerde Zindaşti'nin aracını park ettikten sonra villasına doğru geçtiği görülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adı Ergenekon ve Balyoz davalarına dayalı olarak FETÖ ile anılan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve örgütün 9 üyesi yakalanmıştı. Herhangi bir operasyona karşın villasının bulunduğu sokağı ve çevresini güvenlik kameralarıyla donatan Zindaşti’nin polis ekiplerince drone ile takip edilmesi görüntüleri ortaya çıktı. Polisin drone kamerasına yansıyan görüntülerde Zindaşti’nin aracından inerek villasına doğru geçtiği görülüyor.
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