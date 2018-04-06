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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile 9 adamı İstanbul’da yakalandı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile 9 adamı İstanbul’da yakalandı

ARŞİV

Güvenlik Güçleri Uluslararası Suç Örgütü Gizli Tanık Uyuşturucu Baronu 

-Şahsın görüntüsü

( İSTANBUL )- İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit ederek, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesini yakaladı- Zindaşti’nin, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı İSTANBUL

- İstanbul polisin uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile (Naji Sharifi Zindash) örgütün 9 üyesi yakalandı. Yakalanan İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un da bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti. Tespitin ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile (Naji Sharifi Zindash örgütün 9 üyesi yakalandı. Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, bu suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2009'da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevi'nde yatarken gerçekleştirildiği ileri sürülen görüşmeyle ilgili olarak, firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız’ın, bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği ortaya çıkarken, DEA tarafından İranlı suç örgütü liderine, Ergenekon ve Balyoz öncesi, firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz'e ‘gizli tanık’ olarak ifade verip operasyonların önünü açması halinde serbest bırakılacağı vaadinde bulunulduğu iddia edilmişti. (SK- ÖY-
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