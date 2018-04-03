İranlı turistlere tatil dönüşü 'kumanya' jesti - AĞRI İzle

İranlı turistlere tatil dönüşü "kumanya" jesti - AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı dışından görüntü - Hazırlanan kumanyalar - Turistlere kumanya ikam edilmesi - Mecit Sedagat'ın konuşması - İranlı turistlerden görüntü - Cevat Musevi'nin konuşmasıİranlı turistlere tatil dönüşü "kumanya" jesti - Ağrı Valiliği, Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçiren İranlı turistlere, ülkelerine dönerken Gürbulak Sınır Kapısı'nda kumanya ikram ettiAĞRI (AA) - Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de değerlendiren İranlı turistler, tatil dönüşü Gürbulak Sınır Kapısı'nda kumanya sürprizi ile karşılaştı. Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Nevruz tatillerini Türkiye'de geçiren İranlılar, dönüş yolculuğuna başladı. İki hafta önce yurda girerken aynı sınır kapısında Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından çiçeklerle karşılanan İranlı turistler, tatil dönüşü ise sınır kapısında kumanya ile uğurlandı.İranlı turistlere sınır kapısında kurulan stantta Ağrı Valiliğince hazırlanan ve içerisinde kek, meyve suyu ve su gibi yiyecekler olan kumanyalar ikram edildi.Nevruz tatilini eşi ve çocuğuyla Türkiye'de geçiren İranlı Mecit Sedagat, kumanya için Ağrı Valiliğine teşekkür etti.Sedagat, "Türk milletine ve yetkililerine çok teşekkür ederiz. İki hafta önce bizi çiçeklerle karşıladılar. Şimdi de sınır kapısından geçerken kumanyalar dağıtarak yol yorgunluğumuzu üzerimizden atmamıza yardımcı oldular. Çok güzel bir hizmet. Dönüş yolculuğumuzda da bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valiniz Elban'a ayrıca teşekkür ederiz." dedi. Tatilini ailesiyle Türkiye'de geçiren Cevat Musevi de kumanya ikramının kendileri için çok güzel sürpriz olduğunu belirtti.