İranlı turistlere karanfil ve halaylarla karşılama - VAN
- Halay ekibinin gösterisinden detaylar - İranlı turistlere karanfil ve lokum verilmesi - Çorba ikramı - İranlı turistlerin açıklamaları - Halay çekenler - İran ve Türkiye bayrağı detayıİranlı turistlere karanfil ve halaylarla karşılama - Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçek ve halaylarla karşılandı - Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aktuğ: - "İranlı misafirler ilimize ekonomik, ticaret, kültürel ve turizm anlamında çok büyük katkı sağlıyor. Onların memnuniyeti bizlerin memnuniyetidir"VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente gelen İranlı turistleri karanfil ve halaylarla karşılayarak, çorba ve lokum ikramında bulundu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği himayesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Shopping Fest" kapsamında başlatılan indirim günleri ve eğlenceler devam ediyor.Kentte büyük heyecan yaratan festival kapsamında, 13 günlük nevruz tatillerini geçirmek için Kapıköy Sınır Kapısı'na gelen İranlı turistler, karanfil ve halaylarla karşılandı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlıkları tarafından, sınır kapısında coşkuyla karşılanan İranlı turistlere sıcak çorba ve lokum ikramında bulunuldu.Türkiye'ye adım attıkları anda karşılaştıkları manzaraya kayıtsız kalamayan İranlı turistler, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ederek folklor ekibiyle halay çekti.Karşılama ve ikramlar için belediye görevlilerine teşekkür eden turistler, Van 'ı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade etti. Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirten İranlı turist Ferhan Rubahi, " Van 'a ilk defa geliyorum. Daha önce ailemle Antalya’ya gitmiştim. Buradaki karşılama çok iyiydi. Çorba ikram edildi. Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seviyorum. Herkese teşekkür ederim." dedi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Aktuğ, Van 'ın turizmi ve ekonomisi açısından, turistleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda nevruz tatili için gelen İranlı misafirleri halaylarla ve karanfillerle karşıladıklarını belirten Aktuğ, şunları kaydetti:"İranlı misafirler ilimize ekonomik, ticaret, kültürel ve turizm anlamında çok büyük katkı sağlıyor. Onların memnuniyeti bizlerin memnuniyetidir. Yine misafirlerimizin yorgunluklarını bir nebze dindirmek adına sıcak çorba ve lokum ikramımız oldu. İranlıları en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisinde olacağız."