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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İranlı turistler Van'da ünlü sanatçı Moein ile coştu

İranlı turistler Van'da ünlü sanatçı Moein ile coştu

Konserden görüntüler

Alışveriş Gündüzler İran Nevruz İranlılar 

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( VAN -HD)- Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi VAN

- Van'da nevruz tatillerini geçiren İranlı turistler, ünlü sanatçı Moein'in şarkılarıyla coştu. Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor. Ülkelerinde 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein, Double Tree By Hilton Van Oteli’nde düzenlenen konser ile hayranlarının karşısına çıktı. Yoğun katılımın olduğu konserde ünlü sanatçı Moein, seslendirdiği şarkılarla İranlı turistleri coşturdu. Konsere gelen Moein hayranları, ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlılar, gece geç saatlere kadar eğlendi. Moein’i çok sevdiklerini ifade eden İranlı turistler, Van’da bu tür organizasyonların düzenlenmesinin iyi olduğunu ifade ettiler.
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