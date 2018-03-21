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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İranlı turistler Nevruzu Sarıkamış’ta kutladı

İranlı turistler Nevruzu Sarıkamış’ta kutladı

- İranlıların kayak merkezinde Nevruz kutlaması

Kutlay Kayak Merkezi Turist Kafilesi İranlılar Şili 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Dilek balonu uçurmaları
-- Salon içerisinden görüntüler

( KARS - HD) KARS

- Nevruz Bayramı için Türkiye’ye gelen İranlı turistler Sarıkamış Kayak Merkezinde kutlama yaptı. Kars’ın Sarıkamış ilçesine turist kafilesi olarak gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler Türkiye turizm merkezleri arasında önemli yeri olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde kutladı. Nevruz Bayramı için Sarıkamış’ı tercih eden İranlı turistler coşku dolu anlar yaşadılar. 120 kişilik turistler Sarı Çam arasında bulunan kristal karıyla meşhur Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde Nevruz Bayramını kutlayarak dilek balonu uçurdular. (AY-AA)
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