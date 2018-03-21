İranlı turistler Nevruzu Sarıkamış’ta kutladı

-- Detay ve genel görüntüler

-- Dilek balonu uçurmaları

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( KARS - HD) KARS



- Nevruz Bayramı için Türkiye’ye gelen İranlı turistler Sarıkamış Kayak Merkezinde kutlama yaptı. Kars’ın Sarıkamış ilçesine turist kafilesi olarak gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler Türkiye turizm merkezleri arasında önemli yeri olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde kutladı. Nevruz Bayramı için Sarıkamış’ı tercih eden İranlı turistler coşku dolu anlar yaşadılar. 120 kişilik turistler Sarı Çam arasında bulunan kristal karıyla meşhur Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde Nevruz Bayramını kutlayarak dilek balonu uçurdular. (AY-AA)

