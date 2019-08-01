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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İranlı siyasiler yeni İngiltere Başbakanı'nda 'Trump'ı' görüyor (2) - TAHRAN

İranlı siyasiler yeni İngiltere Başbakanı'nda 'Trump'ı' görüyor (2) - TAHRAN

İranlı siyasiler yeni İngiltere Başbakanı'nda "Trump'ı" görüyor (2) - TAHRAN - Muhafazakar kanadın sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni ile röportaj - İran Meclisi Yezd Milletvekili Ebulfazl Musevi Biyoki ile röportaj - ٔFars Milletvekili Asgar Mesudi ile röportajİran Meclisindeki farklı fraksiyonlardan siyasetçiler, İngiltere'nin ABD'nin stratejik ortağı olması nedeniyle yeni Başbakan Boris Johnson'ın da İran ile ilgili Trump gibi kararlar alabileceğini ifade ediyor.İranlı milletvekilleri, Tahran ile Londra arasındaki petrol tankeri krizi ve Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasının iki ülke ilişkilerine etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.İran'da aşırı muhafazakar kanadın sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni de İngiliz iç siyasetindeki değişimin nükleer anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.
İran Meclisi Yezd Milletvekili Ebulfazl Musevi Biyoki de İngiltere siyasetindeki değişikliğin Tahran siyasetine etki etmeyeceğini savundu.ٔFars Milletvekili Asgar Mesudi ise dünya enerjisinin önemli bir bölümünün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazından geçtiğine işaret ederek "Hem bölge hem AB ülkeleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki önemini kavradı. Bölgenin güvenliği dünyanın taşımacılığı için çok önemlidir. İran ile dostane ilişkiler kurmak AB ülkelerinin de menfaatinedir." dedi.

İngiltere Strateji Muhabir Muhafazakar Fraksiyon 

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