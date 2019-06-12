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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İranlı şahsın evine uyuşturucu operasyonu İzle

İranlı şahsın evine uyuşturucu operasyonu İzle

Evde arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde İpekyolu Metamfetamin 

-Ele geçirilen uyuşturucu
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden İranlı bir şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Uzun 1 Sokak üzerinde ikamet eden İran uyruklu C.H.’nin evinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 1 kilo 242 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İran uyruklu C.H. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
(MSA-Y)
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