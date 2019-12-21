İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo 'Trüf mantarı' çıktı İzle

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( VAN )- Piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi VAN



- Van’da piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ferit Melen Havalimanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerimiz, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran Uyruklu (M.K.), (S.J.), (M.G.) ve (J.G.) isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtikleri esnada, X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenilmesi üzerine yapılan detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada; valizlerin içerisinde toplam 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi. Olayla ilgili İran Uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. isimli 4 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek“ suçundan adli işlem yapılmıştır. Bir kilosu 14 bin lira olan ve ele geçirilen Trüf Mantarı’nın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri 1.170.383,00 TL‘dir” denildi.



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