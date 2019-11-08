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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İran uyruklu şahıs kaldığı apart otelde eroinle yakalandı

İran uyruklu şahıs kaldığı apart otelde eroinle yakalandı

İranlı şahsın polis aracından inmesi

Polis Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Polisin kolunda yürümesi
-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da İran uyruklu bir kişinin kaldığı apart eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, paketler hainler eroin, metamfetamin ve skunk adlı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İran uyruklu J.R.K.'nin kaldığı apart otele operasyon düzenledi.
J.R.K.'nin kaldığı odada yapılan aramada, 3 paket halinde 4,33 gram eroin maddesi, 6 paket halinde 17,12 gram metamfetamin maddesi, 3,02 gram skunk maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan J.R.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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