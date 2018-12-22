Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İran uyruklu hırsızlar turistin çantasını boşalttı...Şüpheli şahıslar kamerada

İran uyruklu hırsızlar turistin çantasını boşalttı...Şüpheli şahıslar kamerada

şüphelilerin görüntüsü

Çöp Konteyneri Cep Telefonu Polis Ekipleri Mobese Kameraları Sınır Dışı 

-detaylar
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te Arap turistin bankta unuttuğu çantayı çalan hırsızlar önce kameralara ardından polis ekiplerine yakalandı. Edinilen bilgiye göre, dün Fatih Sultanahmet Meydanı'nda Suudi Arabistan uyruklu J.S.R.A. isimli turist çantasını bir bankın üzerinde unuttu. Daha sonra çantasını unuttuğu bankta bulamayan turist polis ekiplerine ihbarda bulundu. Turistin ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan mobese kameralarını izleyen ekipler İran uyruklu 2 kişinin çantayı çaldığını tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan hırsızlar çantayı aldıklarını itiraf etti. Şahıslar, çantanın içinde bulunan cep telefonu, seyyar wifi, yüzük, saat ile takıları aldıktan sonra kredi kartlarını çöp konteynerine attıklarını söyledi.

Gözaltına alınan hırsızların üst aramalarında ise, turiste ait 1 tane cep telefonu, seyyar wifi, yüzük, saat ve takılar ele geçirildi. İran uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı