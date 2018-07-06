İran uyruklu çocuğun kuyuya düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Fosseptik çukurunda arama çalışmaları

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da bahçeden erik toplarken fosseptik çukuruna çocuk düştüğü ihbarı emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve AFAD’ı alarma geçirdi. Kuyuya düştüğü iddia edilen çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonrasında parkta oynarken bulundu. Olay, Kastamonu’da Topçuoğlu Mahallesinde Köstekli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından kullanılmayan bir evin bahçesine giren çocuklar, bahçede bulunan ağaçlardan meyve yemek istedi. Ağaçlardan meyve toplayan çocuklardan bir tanesi, o sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşa ağaca erik toplamak için çıkan Muhammed Mehdi adlı çocuğun erik topladığı esnada ağacın altında bulunan kuyuya düştüğünü söyledi.



Diğer çocukların da arkadaşlarının düştüğünü söylemesi üzerine olay, polis ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, ihbar konusu olan fosseptik kuyusunda çalışma başlattı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, bir yandan da kuyuya düştüğü iddia edilen çocuğun arkadaşları ile görüşerek konunun doğruluğunu teyit etmeye çalıştı. Polis ekipleri, Muhammed Mehdi adlı çocuğun ağlayan arkadaşlarını teselli etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, kuyu içerisinde kancalarla çocuk aradı. Çengelle aramadan sonuç alınamayınca olay yerine vidanjör çağrıldı. Vidanjör yardımıyla kuyu içerisindeki su tamamen boşaltıldı. Yapılan aramalar sonucunda kuyuya düştüğü iddia edilen Muhammed Mehdi adlı çocuk bulunamadı. Öte yandan itfaiye ekipleri kuyu içerisinde kayıp çocuğu ararken diğer yandan da emniyet güçleri, çevrede kayıp olduğu iddia edilen İran uyruklu Muhammed Mehdi adlı çocukla ilgili bilgi toplamaya çalıştı. Haberi alan meraklı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Emniyet güçleri, bir süre sonra kuyuya düştüğü iddia edilen çocuğu parkta oyun oynarken buldu. Çocuğun bulunmasıyla aramalar sonlandırılırken fosseptik çukurunun etrafı ise güvenlik nedeniyle başka olayların yaşanmaması için kapatıldı. Çocuk ise ailesine teslim edildi.

