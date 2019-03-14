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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İran sınırında karla mücadele çalışması

İran sınırında karla mücadele çalışması

Kardan dolayı kapalı olan yoldan görüntü

Kar Temizleme İran Bild Karla Mücadele 

-Kepçe kar temizleme çalışması yürütürken görüntü
-Detay görüntüler

( VAN )- Karın yüksekliği, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aşıyor VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yollarının yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalar yürütülüyor. Başkale’nin İran sınırındaki kırsal mahallelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler de zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde rüzgar ve tipi nedeniyle biriken karın yüksekliği, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aşıyor. Esenyamaç Mahallesi’ne bağlı Sualtı ve Nenehatun mezralarının yolları, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açabildi.
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