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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İran plakalı tırda 52 kilogram eroin yakalandı - AĞRI Haberi

İran plakalı tırda 52 kilogram eroin yakalandı - AĞRI Haberi

- Tırda arama yapılması - Bulunan eroin Ağrı 'da 52 kilogram eroin yakalandıAĞRI (AA) - Ağrı 'da, uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda 52 kilogram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, batı illeri ile Avrupa ülkelerine uyuşturucu ticareti ve nakli yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, bu kapsamda kentteki uygulama noktasında İran plakalı bir tırı durdurarak arama yaptı.Tırın dorse kısmında yasal yük arasına gizlenmiş iki çuval içerisinde, 100 paket halinde 52 kilogram eroin yakalandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti İran Akalan Eroin 

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