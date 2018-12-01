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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- İran Ordusu Genel Komutanı: “Yakın bir zamanda emperyalistlerin yok oluşuna tanıklık edeceğiz”

- İran Ordusu Genel Komutanı: “Yakın bir zamanda emperyalistlerin yok oluşuna tanıklık edeceğiz”

konuşmadan görüntüler

( TAHRAN ) TAHRAN

General Politika İslam Devrim İsrail 


- İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyit Abdul Rahim Musevi, “Yakın bir zamanda emperyalistlerin yok oluşuna tanıklık edeceğiz” dedi.
İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyit Abdul Rahim Musevi, bugün İran’ın Bender Abbas şehrinde düzenlenen askeri bir törende yaptığı konuşmada, "Eski rejim döneminde Deniz Kuvvetlerimiz tamamen yabancı güçlere bağlıydı. İslam devriminin zafer ile sonuçlanması ardından, ordumuz kendi potansiyelini kullanarak İran İslam Cumhuriyeti için gurur kaynağı oldu” dedi.
Bölgedeki güvenliğin sağlanmasındaki en önemli aktörlerden biri olduklarını dile getiren Musevi, "Ordu ve Devrim Muhafızlarının çabaları ile Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nin güvenliğini sağlayan güç biz olduk. Bölgemizin güvenliğini tehdit eden eylemleri etkisiz hale getirip, güvenliği sağlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.
ABD’nin bölgedeki politikalarını da eleştiren Musevi, “ABD, Siyonist İsrail rejimi ve bu ikisini takip eden ülkelerin öncülüğünü yaptığı sulta sistemi, bölge güvenliğine zarar vererek ekonomik çıkarlarını temin ediyor. Yakın bir zamanda emperyalistlerin yok oluşuna tanıklık edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
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