Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
İran nükleer anlaşmasının geleceği görüşülecek - VİYANA

İran nükleer anlaşmasının geleceği görüşülecek - VİYANA

- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklaması - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz”VİYANA (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasının Avrupa’nın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları Avusturya ’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek üzere toplandı.Başkenteki Coburg Sarayı'nda başlayan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, bunu anlayabilmiş değiliz, bizi çok zor bir duruma soktu. İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz. “ diye konuştu.
- "Para akışını açık tutmaya çalışıyoruz"Maas, halihazırda anti blokaj düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Şu an para akışını açık tutmak için uğraşıyoruz, böylelikle İran’ın anlaşmadan çekilmek için nedeni olmayacak.” dedi.
İran nükleer anlaşmasının Avrupa’nın güvenliği için çok önemli olduğunu kaydeden Maas, "Bu nedenle bu anlaşma korunmalı ve İran’ın nükleer çalışmaları barışçıl olarak sürdürmelidir. Her yönüyle mükemmel bir anlaşma değil belki ama hiç olmamasından iyidir. Bu nedenle bugün İran'la görüşmeleri sürdürmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin yaptırımlarıyla durumun daha da zorlaştığını ifade eden Maas, İran'ın anlaşmadan çekilmesi durumunda konunun daha da karmaşık bir hal alacağını, bunun yaşanmaması için çalıştıklarını belirtti.

İngiltere İran Dışişleri Bakanları Başkent Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı