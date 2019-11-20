İran lideri Hamaney: 'Askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük' - TAHRAN İzle
İran lideri Hamaney: "Askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük" - TAHRAN - İran lideri Ali Hamaney'in konuşmasıTAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük." dedi. Başkent Tahran 'da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, benzin zammı nedeniyle cuma gününden bu yana devam eden olaylarla ilgili konuştu. İran'da yaşananların halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu savunan Hamaney, "Dostlar ve düşmanlar bilsin ki son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük. Düşmanı birçok alanda yendiğimiz gibi ekonomik alanda da yeneceğiz." diye konuştu. Hamaney, İran'a yönelik yaptırımların son dönemde şiddetlendiğini ifade ederek, yaptırımların sona ereceğini ümit etmenin boş bir beklenti olduğunu kaydetti.
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