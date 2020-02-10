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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İran İslam Devriminin 41’inci yılı kutlandı

İran İslam Devriminin 41’inci yılı kutlandı

davetlilerden detay

Diplomat İran İslam Demirli Esenli 

-konuşmalar

( ANKARA ) ANKARA

- İran İslam Devriminin 41’inci yıl dönümü özel bir programla kutlandı. Ankara’da bir otelde düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,İran’ın Türkiye Büyükelçisi Mohammad Farazmand ,Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve bir çok ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.
Program Kur’anı Kerim Tilavetiyle başladı.
Burada bir konuşma yapan Pakdemirli, “Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler gücünü, tarihin derinliklerinden süzülerek, gelen kültürel ve insani bağlardan almaktadır. Ülkelerimiz arasında düzenli bir şekilde karşılıklı üst düzey karşılıklı üst düzel ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bölgesel ve küresel konularda güçlü işbirliği geleneğimiz mevcuttur. Uluslararası ilişkilerin doğası gereği her konuda hem fikir olmak mümkün olmasa da işbirliğimizi ülkelerimizin ve bölgemizin ortak menfaatleri doğrultusunda ilerletmemiz ortak gayemizdir. İran’ın bir süredir karşı karşıya bulunduğu sınamaların farkındayız. Geçtiğimiz Ocak ayında yakın çevremizde artan gerginlik, tüm tarafların ve bölgemizin istikrar ve güvenliği için yeni riskler oluşturmuştur. İran’ın istikrarını ve esenliğini bölgemizin istikrarının ve esenliğinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz” diye konuştu.
Pakdemirli, İran ile Türkiye arasında güçlü bağlar olduğunu ve bu bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
İran’ın Türkiye Büyükelçisi Farazmand, ise Türkiye ile İran arasında dostluk bağlarının kuvvetli olduğunu belirtti.
Konuşmalardan sonra ikili bir pasta kesti. (MKM-
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