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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- İran’ın Kirmanşah Depreminde 156 Yaralı - Geniş Çapta Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

- İran’ın Kirmanşah Depreminde 156 Yaralı - Geniş Çapta Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Deprem Kurtarma Ekibi Kamera Kullar 

-Serpol zehab şehrindeki Banger hastanesinin önü

( TAHRAN ) - İran’ın Kirmanşah depreminde 156 yaralı- Geniş çapta arama kurtarma çalışmaları başladı TAHRAN

- İran’ın Kirmanşah eyaletinde meydana gelen deprem sonucunda 156 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem bölgesinde geniş çapta arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İran’ın Kirmanşah eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 156 kişinin yaralandığı bildirdi. Deprem bölgesinde 18 arama ve kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini açıklayan Selimi, “Şu ana kadar Serpol Zehab’da 50 kişi, Kasr-ı Şirin’de 45 kişi, Gilan Garb’de ise 61 kişinin yaralandı ve hastanelere sevk edildi. Raporlarımıza göre depremin büyük bir hasar bırakmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.
71’inci Tugay Komutanı Yardımcısı, yaptığı açıklamada, “Serpol Zehab şehrindeki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli yardımlar yapıldı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şok geçiren ve yaralanan vatandaşlarımızı hastaneye sevk ettik” ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Eğitim Bakanlığı, Kirmanşah bölgesinde okulların bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

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