Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İran’ın alıkoyduğu petrol tankerinden yeni görüntüler - İngiliz gemisine İran bayrağı

- İran’ın alıkoyduğu petrol tankerinden yeni görüntüler - İngiliz gemisine İran bayrağı

Gemiden görüntüler

İngiltere Televizyon Trafik Kuralları Devlet Televizyonu Uluslararası 

-İran bayrağı

( TAHRAN ) - İran’ın alıkoyduğu petrol tankerinden yeni görüntüler- İngiliz gemisine İran bayrağı TAHRAN

- İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası deniz trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle alıkoyduğu İngiltere bandıralı petrol tankerinin içeriden çekilmiş yeni görüntülerini paylaştı. İran Devrim Muhafızları, İngiltere’ye ait petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında radar sistemlerinin kapalı olması ve diğer gemilerle çarpışma riski olması nedeniyle alıkoyduğunu duyurmuştu. İran’ın alıkoyduğu 23 mürettebatlı Stena Impero adlı petrol tankerinin gerekli hukuki işlemler devam edene kadar İran’ın Bender Abbas limanında bekletileceği açıklandı. Gemide bulunan 23 mürettebatın durumuna ilişkin Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerek duyulması halinde ifadelerinin alınacağı belirtildi. Gemiye İran bayrağı asıldı İran devlet televizyonunun petrol tankerinden yayınladığı son görüntülerde, İngiltere bandıralı tankere İran bayrağının asılması dikkat çekti.
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı