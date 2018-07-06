İran’ın Ahvaz Kentinde Bulunan Eski Köprü Alev Aldı Haberi



- İran’ın Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentinde, Siyah köprüsü etrafındaki sazlığın sıcak hava nedeniyle yanmasıyla alev aldı. İran’ın Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentinde Karun nehrinin kurumuş olan bölgesinde sazlıklar hava sıcaklığını yüksek olması yüzünden yanmaya başladı.

Bölgede bulunan Siyah adlı eski köprü de etraftaki sazlardan alev aldı. Yanmaya başlayan köprüye itfaiye tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Köprünün söndürme çalışmaları devam ediyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sazların yanmasına bölgede 50 derece olan hava sıcaklığı sebep oldu. Yanan sazlardan sıçrayan alevler köprüyü sardı. İran’ın Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentinde hava sıcaklığı bu yaz 65 dereceye kadar çıktı.

