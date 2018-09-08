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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 16 ölü, 40 yaralı - ERBİL

İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 16 ölü, 40 yaralı - ERBİL

- İKDP kampının bulunduğu alan - Saldırıda yaralananlar - İKDP Konseyi Üyesi Kemal Kerimi'nin açıklamaları İran güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran - Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.İKDP Konseyi Üyesi Kemal Kerimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde İran tarafından İKDP siyasi bürosu ve çevresine birkaç füze saldırısı düzenlendiğini ifade etti.
Kerimi, saldırılarda 16 İKDP'linin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını söyledi.

Kemal Kerimi ayrıca İKDP üst düzey yetkililerinden Mustafa Mevludi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.İran'ın her zaman kendilerine tehditler savurduğunu belirten Kerimi, "İran, açık bir şekilde karargahlarımıza saldırı yapma tehdidinde bulunuyor. Bugünkü saldırının, toplantı esnasında yapılması tesadüf değil." dedi.
- Devrim Muhafızları Ordusu saldırının görüntülerini yayınladıSaldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusunun, İKDP'nin merkez binasına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.Devrim Muhafızları Ordusunun, İKDP merkezini karadan karaya 5 füze ile hedef aldığı belirtildi.

Televizyon Devlet Televizyonu İran Toplantı Saldırı 

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