İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'da - İSLAMABAD
- Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cevad Zarif'i kabulünden görüntüler - Pakistan ve İran Dışişleri bakanlarının heyet halinde görüşmeleriİSLAMABAD (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad 'da Pakistan Başbakanı İmran Han ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
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