Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'da - İSLAMABAD

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'da - İSLAMABAD

- Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cevad Zarif'i kabulünden görüntüler - Pakistan ve İran Dışişleri bakanlarının heyet halinde görüşmeleriİSLAMABAD (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad 'da Pakistan Başbakanı İmran Han ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

İslamabad İran İslam Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı