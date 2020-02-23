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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
İran depremi Van'ın bazı köylerinde hasara neden oldu

İran depremi Van'ın bazı köylerinde hasara neden oldu

Hasar gören evlerden detaylar

( VAN - GÖRÜNTÜ - 1) VAN

Deprem İran 


- İran’ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van’ın Başkale ilçesinde evlerin yıkılmasına neden oldu.AFAD’dan alınan bilgilere göre sabah saat 08.53 sıralarında İran’ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van merkez başta olmak üzere bir çok ilçede hissedilirken, Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesinde evlerin yıkılmasına neden oldu.Öte yandan yaralıların olduğu bilgisi üzerine olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.
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