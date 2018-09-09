- İran’dan Irak’taki Konsolosluk binasına düzenlenen saldırı hakkında açıklama - Irak’taki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti



- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Iraklı protestocuların Basra kentindeki İran Konsolosluğuna düzenledikleri saldırı hakkında açıklamada bulundu. Basra kentinde bir grup göstericinin, İran’ın Basra Başkonsolosluğu’nu ateşe vermesi ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Irak Hükümeti’ni diplomatik misyonları koruma sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı. Kasımi yaptığı açıklamada, diplomatik misyonları koruma sorumluluğu Irak hükümetine ait olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışanların bulunmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Öte yandan İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescid, Irak basınında yer alan İran hükümetinin vatandaşlarından Irak’ı derhal terk etmeye yönelik çağrı yaptığı haberlerinin asılsız olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Irak Sağlık Bakanlığı bugünkü gösterilerde 1 kişinin öldüğünü ve durumu ağır olmak üzere bir kişinin de yaralandığını duyururken, Basra Operasyon Komutanlığı kentte ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak’ın Basra kentinde devletin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler akşam saatlerinde Basra’daki İran konsolosluk binasına saldırı düzenlemiş ve binayı ateşe vermişti.

