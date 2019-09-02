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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatına darbe

İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatına darbe

Köpeğin otomobile bakması

Uyuşturucu İran Uyuşturucu Madde Narkotik Eroin 

-Polisin bulunan uyuşturucuya bakması
-Adliye görüntüsü

( HATAY )- 40 kilo eroin ele geçirildi- İran’dan Hatay’a uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandı HATAY

- Hatay’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İran’dan Hatay’a getirilen 40 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda bir grubun İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekipleri kent girişinde takibe aldıkları İran plakalı otomobili durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Akrep"in yaptığı aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenen 39 paket halinde 40 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu B.A., M.R., A.O. ve V.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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