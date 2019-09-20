Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti - ANTALYA

İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti - ANTALYA

- Uçaktan inen yolculardan görüntüler - Yolcuların karışlanması - Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk konuşması - Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu konuşması İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti - İçinde 168 yolcu bulunan uçak, su takı töreniyle karşılandıANTALYA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk charter seferi gerçekleşti.İçinde 168 yolcu bulunan uçak, havalimanında havacılık seremonisi olan "su takı" töreniyle karşılandı.Törende konuşan Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Tahran ile GZP Havalimanı arasında karşılıklı seferler başlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Başlayan seferlerin iki ülke için de büyük önem taşıdığını aktaran Öztürk, bu uçuşla GZP Havalimanı'na uçağı inen ülke sayısının 13'e çıktığını kaydetti.
Havalimanına inen yolcu sayısının 850 bine ulaştığına dikkati çeken Öztürk, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini bildirdi.Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise charter seferi başlamadan önce Alanya'ya tatil amacıyla gelen İranlı turistlerin Adana, Isparta ya da Gaziantep üzerinden aktarmalı uçuşlarla bölgeye ulaştıklarını belirtti.
Törene, Öztürk ve Dahaoğlu'nun yanı sıra Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, GZP TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, GZP İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı da katıldı.

İran Bild Sparta Takı Töreni Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı